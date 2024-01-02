شرطة دبي تختتم بطولة مصارعة الذراعين للنزلاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ختام بطولة مصارعة الذراعين للنزلاء، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي نظمتها الإدارة العامة ومبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

حضر الختام، العميد صلاح بوعصيبه، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، والرائد دكتور علي عبدالله المر، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، والسيدة فاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، وفيصل أحمد الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنة القوة البدنية، والحكام الدوليين في المصارعة. وأوضح العميد مروان عبدالكريم جلفار، أن هذه البطولة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات العقابية على مدار العام، عبر برامج وأنشطة وبرامج هادفة، تعزز وجود بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية للنزلاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز