مهرجان ليوا الدولي يسدل الستار على منافسات 24 يوماً

المصدر: الظفرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار مساء أول من أمس على مهرجان ليوا الدولي 2024 والذي استمرت منافساته 24 يوماً، وجاءت منافسات اليوم الأخير من السنة، بسباق صعود التل للسيارات بفئاته المتنوعة والتي واصلت إبداعات كسر الأرقام القياسية على تل مرعب، واختتمت المنافسة مع فئات المفتوحة وفئة الوكالة ستوك وفئة الهايلوكس، حيث شهد اليوم الأخير مشاركة عدد ضخم من السيارات وصل إلى 60 سيارة في رقم قوي يشهده تل مرعب، وليكون مجموع السيارات في صعود التل على مدار آخر ثلاثة أيام لهذه المنافسة هو 116 سيارة في الفئات الثماني بأكملها.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان احتفالية أنيقة بنهاية العام وبدء 2024، حيث زينت ألعاب الليزر والألعاب الضوئية تل مرعب مع الألعاب النارية وعروض الدرون التي استمرت حتى ما بعد منتصف الليل وسط حضور جماهيري ضخم حظيت به المنافسة في اليوم الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز