16 ميدالية لسباحي مليحة في «متميزي الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق نادي مليحة نجاحاً باهراً في بطولة المتميزين لأندية الشارقة، التي أقيمت في نادي الذيد بتنظيم من مجلس الشارقة الرياضي. وتمكن النادي من جني 16 ميدالية خلال المنافسات، مؤكداً تميز أبنائه في مختلف الفئات.

من جهته، عبر عبدالله سالم خصوني الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي قائلاً: إن هذا الإنجاز يعكس التفوق والتميز الذي يحققه أبناؤنا في ميادين الرياضة، وفخورون بتمثيل نادينا بهذه الكفاءة والاحترافية، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل.

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