أبوظبي يتألق بـ«كرة صالات الإعاقة السمعية» 

المصدر: دبي - البيان

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ضمن مباريات الجولة الخامسة بدوري كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعيّة موسم 2023 - 2024، تألق فريقا أبوظبي والعين حيث قدما أداءً طيباً في تلك الجولة، حيث التقى فريق أبوظبي مضيفه فريق عجمان، في حين استضاف فريق العين على ملعبه ضيفه فريق الثقة، في اللقاء الأول، نجح أبوظبي في الفوز بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق عجمان، أحرز أهداف أبوظبي: ذياب العامري«هاتريك»، وهدفين لـمحمد مبارك وبدر قيس وهدف لكلّ من: أسامة عزّت وخليفة البريكي، بينما أحرز هيثم البلوشي» هدف عجمان. وفي المباراة الثّانية حقق العين فوزاً مستحقّاً على الثقة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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