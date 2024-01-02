سباق النخبة يدشن «السلم للدراجات الهوائية» 13 الجاري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يدشن سباق النخبة المقرر 13 يناير الجاري النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وينطلق السباق من منطقة سد حتّا المحاط بالطبيعة الساحرة وسط الجبال الشاهقة وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي، وجهة عشاق الطبيعة وأكبر محمية طبيعية غير مسيّجة في دولة الإمارات، ويمتد لمسافة 182 كيلومتراً، بمشاركة 250 دراجاً بحد أقصى بنظامي الفردي والفرقي من الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

اختيار

وتم اختيار مكان الانطلاقة من سد حتّا ومسار السباق في المناطق الجبلية الرائعة للاحتفاء بما تشهده منطقة حتّا من تطوّر في جميع المجالات، حيث أصبحت وجهة سياحية ورياضية بامتياز بفضل رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمميزات الطبيعية الرائعة للمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية مع الجهات الداعمة للبطولة والتي تضم ممثلين عن شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لاستعراض برنامج منافسات الدورة الثامنة من البطولة الأكبر من نوعها والتي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم.

اجتماع

وتحدث في الاجتماع محمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية للبطولة اللذين نقلا تحيات عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وتقديره للجهود التي بذلتها الجهات الداعمة والمساندة للبطولة خلال الدورات الماضية وتأكيده على ارتفاع وتيرة العمل خلال الدورة الثامنة لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والترويجية الكبيرة التي تعمل البطولة على تحقيقها والتي أصبحت في صدارة الأحداث الرياضية السنوية.

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