راشد بن سعود المعلا يشهد انطلاق مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن

المصدر: أم القيوين - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، انطلاق منافسات مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان اللبسة.

وتضمنت الفترة الصباحية 20 شوطاً لسن الحقايق أبكار وجعدان لهجن أبناء القبائل ولمسافة 4 كيلومترات، والفترة المسائية 16 شوطاً لسن الحقايق أبكار وجعدان لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ولمسافة 4 كيلومترات.

نتائج

أسفرت نتائج الأشواط الرئيسية في الفترة المسائية عن فوز «الشاهينية» في الشوط الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر عبيد محمد بالضبيعة، وكان الشوط الثاني من نصيب «مشوش» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي، بينما فازت في الشوط الثالث، «نشوه» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش بن راشد المسافري.

وفازت بالشوط الرابع «اللؤلؤة» لهجن المرقاب والمضمر خميس سعيد بن صالح الزرعي، وبالشوط الخامس «الغزال» لهجن الرئاسة والمضمر سهيل أحمد بن دري الفلاحي، وبالشوط السادس «كواكب» لهجن المرقاب والمضمر خميس سعيد بن صالح الزرعي، وكان الشوط السابع من نصيب «نفره» لهجن المرقاب والمضمر خميس سعيد بن صالح الزرعي، بينما ذهب الشوط الثامن لـ«الكايد» للشيخ علي بن عبدالرحمن حسن آل ثاني والمضمر محمد علي محمد الشهواني.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتسليمهم مفاتيح السيارات، بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين.

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