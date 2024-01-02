منتخبنا لكرة السلة في المربع الذهبي لأول مرة بالبطولة العربية  

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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واصل منتخب الإمارات انتصاراته في البطولة العربية الـ25 المقامة حالياً في مجمع الصالات باستاد القاهرة، محققاً فوزه الثالث على التوالي على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 79 ـ 73، ليضرب موعداً مع منتخب مصر المرشح الأول للقب، وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الإماراتي للمربع الذهبي في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية، وثاني إنجاز عربي للسلة الإماراتي بعد الميدالية الفضية التي أحرزها جيل حمدان سعيد الذهبي في دورة الألعاب الرياضية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1997.

فرض الأبيض الإماراتي إيقاعه على أحداث المباراة وتمكن من حسم النصف الأول منها بفارق 15 نقطة وبنتيجة 47 ـ 23، ثم تراجع أداؤه في الربع الثالث نتيجة للأخطاء الدفاعية وكاد يدفع ثمن الأخطاء عندما تراجع الفارق إلى خمس نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقتين، لكن نجوم الإمارات استعادوا زمام المبادرة بالدفع الجيد والبراعة في الهجوم، وتفويت الفرصة على الفريق الجزائري الذي انتفض بشكل ملفت، سعياً وراء الصعود للمربع الذهبي لكن الكلمة الأخيرة كانت للأبيض مفاجأة النسخة 25، سجل لاعب الإمارات كريستيان أعلى سكور 25 نقطة، فيما سجل زميله حامد عبداللطيف أحد نجوم البطولة 15 نقطة.

فوز مستحق

من جانبه، أعرب عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة ورئيس البعثة عن سعادته بهذا الفوز المستحق، موضحاً أن الوصول للمربع الذهبي هو إنجاز كبير لمنتخبنا الشاب الذي يسير بخطى حثيثة، سعياً وراء تحقيق أفضل الإنجازات سواء على المستوى العربي أو الآسيوي، وأشاد الفردان بجهود رئيس الاتحاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بدعم هذا المنتخب الشاب وتوفير كل الإمكانيات له، والأرضية الصلبة من أجل رفع علم بلاده في كافة المحافل العربية والقارية والدولية، كما أشاد الفردان بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري وحرصهم على تحقيق الانتصارات والإنجازات.

بدوره، اعتبر الدكتور منير بن حبيب المدير الفني الصعود للدور قبل النهائي إنجازاً كبيراً، مبيناً أن فريقه نجح بكيفية التعامل مع الدقائق الأخيرة بالرغم من عدم ارتياحه للأداء بصفة عامة، مشيراً إلى أن تفوقهم في النصف الأول من اللقاء وبفارق كبير نتج عنه تلك الثقة الزائدة والأخطاء الدفاعية التي أعطت الفريق الجزائري فرصة العودة للمباراة.

وأوضح أن مهمتهم القادمة أمام المنتخب المصري المرشح الأول ستكون صعبة جداً، نظراً لفارق الخبرة والإمكانيات الفنية لكن لاعبيه حريصون على تقديم أفضل ما لديهم، مؤكداً أن فريقه يمتلك فرصة ثانية للمنافسة على أحد المراكز الأولى.

كما قال راشد النقبي مدير عام المنتخب، إن الصعود للمربع الذهبي أكبر إنجاز للمنتخب، لافتاً إلى تطور المستوى بشكل ملحوظ من مباراة إلى أخرى.

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