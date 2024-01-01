الإمارات والجزائر في دور الثمانية بـ«عربية السلة» اليوم

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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يبدأ اليوم بمجمع الصالات باستاد القاهرة السباق نحو نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة الـ25، ويلتقي في دور الثمانية الإمارات مع الجزائر، وتونس مع الصومال، ومصر مع موريتانيا، وليبيا مع الكويت.

ويعد لقاء منتخبنا والجزائر كتاباً مفتوحاً، حيث إن حظوظ المنتخبين متساوية لبلوغ الدور التالي، وأشار راشد النقبي مدير عام منتخب الإمارات إلى تطور مستوى وأداء المنتخب من مباراة إلى أخرى، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية.

وكانت الجولة الأخيرة للدور الأول أسفرت عن فوز الجزائر على موريتانيا 70 - 65، وليبيا على الصومال 81 - 72، والإمارات على الكويت 87 - 83، ومصر على المغرب 76 - 53.

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