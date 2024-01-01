7 تحديات تنتظر الرياضة الإماراتية في 2024

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ينتظر الرياضة الإماراتية، العديد من التحديات خلال عام 2024، بعدما أسدل الستار على مشاركات ونتائج تاريخية لبعض الألعاب الرياضية في عام 2023، ومن أبرز التحديات في العام الجديد، كأسي آسيا لكرة القدم بمشاركة المنتخب الأول والأولمبي، وكأس الخليج، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وبطولة العالم لكرة القدم الشاطئية، ودورة الألعاب الأولمبية، ودورة الألعاب الخليجية.

آسيا

يتطلع جمهور الكرة الإماراتية إلى مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا في قطر من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، ويطمح «الأبيض» تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، للمنافسة بقوة على لقب البطولة المقامة بمشاركة 24 منتخباً، بداية من المجموعة الثالثة، التي يواجه فيها منتخبات هونغ كونغ وفلسطين وإيران، وسبق أن حل «الأبيض» وصيفاً لكأس آسيا عام 1996، وخرج من نصف نهائي كأس آسيا في 3 بطولات من أصل 10 نسخ شارك فيها على مدار تاريخه.

موعد

سيكون «الأبيض»، على موعد جديد مع كأس الخليج، عندما يشارك في النسخة 26 من البطولة بالكويت، والتي احتضنت النسخة الأولى عام 1970، وتم تحديد موعد البطولة في ديسمبر 2024، تجنباً لعدم تعارضها مع كأس آسيا في قطر، بما يضمن مشاركة المنتخبات بالصف الأول في البطولة الخليجية.

مشوار

من التحديات الرياضية المهمة للكرة الإماراتية في 2024، استكمال «الأبيض» لمشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وإلى كأس آسيا 2027، ويتنافس من خلالها «الأبيض» على 8 مقاعد مخصصة للكرة الآسيوية في المونديال، بالإضافة إلى نصف مقعد بين الاتحادات القارية، ويتصدر منتخبنا حالياً، تصفيات المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، من الفوز على منتخب النيبال 4 - 0، وعلى البحرين 2 - 0، وتستكمل الإمارات بقية مبارياتها في المجموعة في عام 2024، عندما تلتقي اليمن ذهاباً وإياباً يومي 21 و26 مارس المقبل، والنيبال والبحرين يومي 6 و11 يونيو المقبل.

الأولمبي

ويشارك منتخبنا الأولمبي في النسخة السادسة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر من 15 أبريل إلى 5 مايو المقبلين، ويلعب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويشارك في البطولة 16 منتخباً، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بينما ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق بمواجهة منتخب أفريقي، للحصول على فرصة المشاركة في الدورة.

الشاطئية

وستكون النسخة 12 من بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية في الإمارات من 15 إلى 25 فبراير المقبل، من أهم المشاركات، وحل منتخبنا في المجموعة الأولى، مع منتخبات مصر، إيطاليا والولايات المتحدة، فيما تشهد البطولة موقعة كلاسيكية بين اثنين من عمالقة اللعبة، بعدما وضعت القرعة البرازيل والبرتغال معاً في المجموعة الرابعة.

ولن تقل المجموعة الثانية ندية، في ظل التنافس المتوقع بين منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وتاهيتي وإيران، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، بيلاروسيا واليابان، والوافد الجديد كولومبيا، ويقام مونديال الكرة الشاطئية كل عامين، وسبق وأقيم في دبي عام 2009، بينما أقيمت النسخة الأخيرة في روسيا عام 2021، وشارك فيها «الأبيض».

الأولمبياد

وتنظم العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية 33 من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، ونجح 10 رياضيين إماراتيين ينتمون إلى 3 رياضات مختلفة، في التأهل للدورة حتى الآن بعد تحقيقهم الأرقام المطلوبة، وهم صفية الصايغ، لاعبة الدراجات الهوائية، ورباعي منتخب الفروسية، محمد الهاجري، عبدالله المري، سالم السويدي وعمر المرزوقي، ولاعبو الجودو، نارمند بيان، طلال شفيلي، ظافر آرام، عمر معروف وبشيرات خرودي.

الألعاب الخليجية

وتستضيف الإمارات انطلاقاً من 16 أبريل المقبل، دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، بتوقعات مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، وسيكون الافتتاح والختام في دبي، مع الحرص على إقامة منافسات الدورة في جميع إمارات الدولة وفقاً للمعايير المطلوبة، بهدف إبراز معالم المدن المستضيفة، وما تتميز به من منشآت حيوية، وبنية تحتية متكاملة، ووجهات سياحية، مع توفير كل أسباب النجاح، وتقديم دورة مميزة يكون لها صدى واسع من خلال الاستفادة من وجود ممثلي شباب الدول الخليجية الشقيقة على أرض الدولة، ولترسيخ مكانتها العالمية في استضافة واحتضان الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية.

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