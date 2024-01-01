شباب الأهلي يحافظ على قمة دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ شباب الأهلي، على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري العام للكرة الطائرة رجال، رغم الخسارة أمام ضيفه بني ياس 2 - 3، في قمة الجولة التاسعة للمسابقة، ونال «فرسان دبي» نقطة واحدة، رفعت رصيده إلى 21 نقطة، وحصل «السماوي» على نقطتين، وحافظ على المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويتساوى الفريقان في رصيد 7 انتصارات. وشهدت الجولة، خسارة العين أمام ضيفه عجمان 2 - 3، واستمر العين، بالمركز الخامس بأربعة انتصارات و14 نقطة، وحصل عجمان على نقطتين، ووصل إلى أربعة انتصارات و11 نقطة، مستمراً في المركز السادس.

وفاز الجزيرة على ضيفه الوصل 3 - 0، ورفع رصيده إلى 5 انتصارات و17 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد الوصل عند خمسة انتصارات و13 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع. وفاز النصر على ضيفه حتا 3 - 0، ووصل النصر إلى ثلاثة انتصارات و10 نقاط وبقي سابعاً، وتوقف رصيد حتا عند انتصار واحد و4 نقاط، في المركز الثامن الأخير.

جولة

ويلتقي في الجولة العاشرة يوم السبت المقبل، بني ياس مع العين، وعجمان مع الجزيرة، والوصل مع النصر، وحتا مع شباب الأهلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز