فريق أبوظبي بطل كأس «العام الجديد» للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز فريق أبوظبي بولو بلقب بطولة «العام الجديد» للبولو التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

جاء تتويج البطل باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نون بولو 6 - 4.5 على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت للبولو، وأدار المبارة الطاقم التحكيمي الأرجنتيني المؤلف من أوسكار وميجيل.

وقادت الشيخة علياء آل مكتوم وفارس اليبهوني وهوجو فريق أبوظبي بولو للفوز، وتألق هدافه توماس ديلفينو محرزاً 6 أهداف، وأحرز أهداف فريق نون بولو فيصل الونداوي «هدفين»، وارييل هدفاً ونافيس هدفاً ونصف هدف فارق معدل التصنيف «هانديكاب». وحصد فريق غنتوت بولو المركز الثالث في البطولة بفوزه على لامار بولو 6 - 2.

وتوج سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، الفائزين في ختام البطولة التي تأتي استعداداً للمباراة الخيرية المقررة في 6 يناير الجاري، والتي سيخصص ريعها للهلال الأحمر الإماراتي، وتعقبها بطولة الميدالية الذهبية المستحدثة من 8 إلى 13 يناير الجاري.

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