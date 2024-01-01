30 لاعباً في معسكر «أبوظبي للمبارزة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي أبوظبي للمبارزة، استكمال برنامج الإعداد المكثف بالصالة الرياضية لمدرسة الباهية، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 27 و28 الجاري.

وأكد العميد محمد حسين الخوري رئيس مجلس إدارة النادي، أن استراتيجية المرحلة المقبلة، ترتكز على استقطاب المواهب، وتطوير قدراتهم، وتأهيلهم للمنافسة على الألقاب الخارجية.

وتوجه الخوري بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على قراره بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية، وتشمل نادي أبوظبي للمبارزة، الذي يمثل إضافة مهمة، وخطوة نوعية ضمن استراتيجيات التطوير والتنمية لقطاع الرياضة. وأشاد الخوري بمشاركة البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي في المعسكر، وتقديم تجربته الملهمة في المنافسة على البطولات العالمية.

وأشارت حمدة القبيسي عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب، إلى أهمية المعسكر، ضمن التوجهات الاستراتيجية للنادي باستقطاب أبطال العالم، للمشاركة في إعداد اللاعبين واللاعبات، وتحفيزهم .

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