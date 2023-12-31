منافسات قوية لسن الفطامين في ميدان الذيد لسباقات الهجن

المصدر: الذيد - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت صباح اليوم الأحد، منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات القوية إقامة 12 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1200متر.

وحقق المراكز الأولى«الظبي» لعبدالله سعيد الشمطي، بالشوط الأول،و«منذر» للمالك نفسه، بالشوط الثاني،بزمن 1:48:27 دقيقة ( أفضل توقيت )،و«الشاهينية» لـمحمد راشد عبيد بالشوط الثالث ،و«أغيد» لـ سلطان سعيد الكتبي،بالشوط الرابع،و«مهدية» لـراشد خلفان الحافري بالشوط الخامس و«شاهين» لمحمد راشد عبيد،بالشوط السادس،و«الشاهينية»لـمحمد راشد عبيد ،بالشوط السابع ،و«شاهين» لسالم عبيد الخاصوني،بالشوط الثامن،و«الشاهينية» لمحمد راشد عبيد بالشوط التاسع،و«مغامر» لسالم سعيد الشمطي بالشوط العاشر ،و «جلمودة» لعبدالله سالم الكتبي بالشوط 11، و«الحذر» لحربي سليم العامري بالشوط 12.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن سباق سن الفطامين بميدان الذيد، ساهم في إتاحة الفرصة الكبيرة لكافة ملاك الهجن من أبناء القبائل من كافة أنحاء الإمارات للمشاركة بالهجن من فئة «سن الفطامين»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتمسك بالموروث التاريخي ، والذي نفتخر به لأن رياضة الهجن تشكل جانباً كبيراً من تاريخ الدولة.

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