31 ألف متسابق في سباق زايد الخيري بمصر

المصدر: القاهرة - وام

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اختتمت منافسات النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بنجاح كبير بمشاركة 31 ألف متسابق ومتسابقة، وفازت بالمركز الأول لفئة الهواة سيدات، أميرة خيري فريد، وبالمركز الأول لفئة رجال محمد جمعة عبدالعزيز، وفي فئة المحترفين إسلام محمد، ولفئة المحترفات آمنة بخيت.

شارك في الحدث الذي أقيم تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 26210 من الأسوياء بنين وبنات، و3884 في فئة الكراسي المتحركة رجال وسيدات ومحترفين ومحترفات، و906 متسابقين ومتسابقات من قصار القامة.

وأطلق إشارة البدء الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة في جمهورية مصر العربية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد محمد الكعبي، عضو اللجنة المنظمة العليا للسباق، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومحمد حاجي خوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وعبيد البلوشي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، والعقيد ركن خالد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، وأمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

بدأ مسار السباق من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بالحي الحكومي، والعودة مرة أخرى لمسافة 10 كم، كما قام كبار الزوار بجولة تفقدية في أحياء ومعالم العاصمة الإدارية الجديدة.

تهنئة

وهنأ الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، وكل الشركاء المساهمين في الحدث الخيري الكبير الذي يخصص ريعه إلى مستشفى الناس، ومؤسسة مصر الخير، والمستشفيات الحكومية، ويقدم جوائز قيمة للفائزين هذا العام تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه مصري يتم توزيعها على 10 آلاف متسابق ومتسابقة، إضافة إلى 100 رحلة عمرة زوجية، لشخصين، جرى عليهم السحب على هامش السباق.

وقال محمد الكعبي: النجاح الكبير يشكل محطة مهمة من محطات الخير والعطاء التي تحمل اسماً غالياً على قلوب كل العرب والمصريين، وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليفيض بالخير في كل مكان مجسداً عمق العلاقات بين الإمارات ومصر، التي وضع أساسها الراسخ الوالد المؤسس المغفور له، ووثق عراها وعزز دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الكعبي: نعتبر السباق عيداً سنوياً يتوج العلاقات الإماراتية المصرية مع كل نسخة جديدة، ويدعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وقد سعدت كثيراً هذه المرة بإضافة فئتي أصحاب الهمم من الجنسين، وقصار القامة، ليشمل كل شرائح المجتمع، وأشكر كل الشركاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح الحدث.

وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الإمارات بالقاهرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث كان لكل منهم بصمته في إنجاح الحدث.

سعادة

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بإقامة النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيداً في الوقت نفسه بالإقبال الكبير من النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوي الهمم على المشاركة في النسخة الحالية في أجواء مبهرة وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية.

ولفت إلى الدور التنموي الكبير لسباق زايد الخيري؛ حيث تخصص عوائده لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان، وتحرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للسباق من دولة الإمارات على تنظيمه عاماً تلو الآخر على أرض مصر، وتحقيق أهدافه المنشودة حتى بات تقليداً ينتظره أبناء مصر كل عام.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح السباق وتنظيمه بصورة احترافية في أحد أكبر المشروعات الكبرى بالشرق الأوسط ومصر«العاصمة الإدارية الجديدة»، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة من قيادة البلدين الشقيقين كانت أحد ضمانات النجاح التي تؤكد الحرص على نشر الرياضة والتوسع في المشروعات التنموية المشتركة مع الإمارات الشقيقة.

عارف العواني: الجميع تسابق من أجل الخير

أكد عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أن سباق زايد الخيري يمثل حلقة في مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها الإمارات منذ نشأتها، مشيداً بتنظيم النسخة الثامنة من السباق الذي أقيم في جمهورية مصر العربية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عشرات الآلاف، سعياً لمد يد العون، وإيماناً برسالة الخير والعطاء.

وأضاف العواني: يعود ريع سباق زايد الخيري لمؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس، إضافة إلى عدد من المستشفيات الحكومية الأخرى، ليحقق بذلك الهدف الذي انطلق من أجله السباق، وبجوائز نقدية وعينية قيمة، تشجيعاً لجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية.

إشادة

وأشاد أحمد هلال الكعبي عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بمكانة السباق، ووصوله للعالمية من خلال تواجده في أبوظبي وأمريكا ومصر واتجاهه نحو الهند، ما يجعله علامة فارقة في ثلاث قارات، خصوصاً وأن دوره لا يقتصر على العمل الخيري.

وإنما هو رسالة سلام ومحبة تحملها الإمارات لجميع شعوب العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية نموذج يحتذى به على كل المستويات، بفضل السياسة الحكيمة في البلدين الشقيقين. وتوقع الكعبي أن يتواصل السباق بنهجه الخيري وأن يشهد مزيداً من النجاحات، بعدما أصبح مطلباً شعبياً في مصر، ويشهد مشاركة مختلف الفئات، مؤكداً أن الشعب المصري يعشق اسم زايد الخير.

وأضاف: الأجواء التي يقام فيها السباق سنوياً، تعكس بوضوح الرسالة الراسخة في التقارب والتآخي بين الشعوب، مؤكداً أن السباق بات يشكل أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية التي تجذب الرياضة لخدمة الأعمال الإنسانية والخيرية.

محمد رفاعي: الرياضة تنشر الرسائل الإنسانية

أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن استدامة سباق زايد الخيري تدعم آليات العمل الخيري وتبرز أهمية دور الرياضة في نشر الرسائل الإنسانية، وقال: هذه النسخة شهدت إقبالاً غير مسبوق من خلال مشاركة فئات متعددة وخصوصاً من ذوي الهمم.

وأضاف: الشراكة بين سباق زايد الخيري ومؤسسة «مصر الخير» تعد دعماً وتعظيماً لدور المجتمع المدني المصري في أداء دوره، والتنوع في الأنشطة الموجودة في الماراثون يسمح بتوجيه التبرعات والدعم لعدد من المناحي المختلفة، موضحاً أن شراكة المؤسسة في ماراثون زايد الخيري تعتبر التعاون الثاني، حيث كان التعاون الأول في ماراثون الإسماعيلية.

عبيد البلوشي: تعزيز دور الإمارات في ساحات العطاء



أعرب عبيد البلوشي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، عن سعادته بالمشاركة في سباق زايد الخيري، وإسهاماته لصالح المرضي والتخفيف عنهم، مؤكداً أن هذه الفعالية تعزز دور الإمارات في ساحات العطاء الإنساني، من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات المستحقة.

ولفت إلى تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 100 رحلة للعمرة، إضافة إلى توزيع هدايا على المشاركين والمهتمين بثقافة الرياضة الخيرية.

وأشار رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي إلى إطلاق الهيئة عدة مبادرات إنسانية على هامش فعاليات سباق زايد الخيري بجمهورية مصر العربية، منها توزيع 3 آلاف طرد مواد غذائية يستفيد منها 15 ألفاً من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم.

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