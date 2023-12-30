الإمارات تفرض نجوميتها في "عربية السلة" بالفوز على الكويت وتضرب موعداً مع الجزائر

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم منتخب الامارات مباراته الخليجية الخاصة بفوزه على نظيره الكويتي عن جدارة 83/87 في ختام مبارياته في الدور الأول لبطولة العرب لكرة السلة للمنتخبات في نسختها الـ 25 التي تقام في صالة استاد القاهرة ليحتل بذلك المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد مصر وتونس ويضرب موعدا مع نظيره الجزائري في الدور ربع النهائي الاثنين المقبل.

شهد اللقاء مفارقات غريبة كاد خلالها الأبيض الاماراتي أن يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية في الربعين الثاني والثالث بعدما فرض سيطرته على احداث الربع الأول الذي حسمه بفارق 10 نقاط وبنتيجة 22/32 وفي الربع الثاني استثمر الأزرق الأخطاء الدفاعية وتسرع لاعبو الإمارات في الهجوم ونجح بإنهاء هذا الشوط لصالحه 16/26 ليتعادل الفريقان 48/48، واستمرت الصحوة الكويتية في الربع الثالث وتقدم الأزرق في نهايته 63/69 لكن منتخب الامارات قلل من الأخطاء الدفاعية ونجح في الضغط على حامل الكرة ليعوض فارق الست نقاط وينجح بحسم الشوط المثير لصالحه 14/24.

وبنظرة سريعة على احصائية المباراة نجد بأن منتخب الإمارات سجل ١٩ نقطة من داخل المنطقة و ١٢ رمية ثلاثية من ٣٥ محاولة من خارج القوس و ١٣ رمية حرة من أصل ١٤ بمعدل ٩٢ بالمئة و ٤٣ متابعة منها ٣٠ في الدفاع و ٢٤ مساعدة، وتساوى كل من ديماركو كريستيان من الامارات وأحمد عبدالله من الكويت بصدارة الهدافين برصيد ١٩ نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز