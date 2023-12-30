«جودو الإمارات».. 50 ميدالية والتأهل للأولمبياد في موسم استثنائي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد عام 2023، عام «جودو الإمارات»، بقيادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، بفضل النتائج الإيجابية على كافه المستويات، واستضافة أضخم الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية الكبيرة للجودو، والمشاركات الخارجية الناجحة التي رفعت راية الإمارات عالية خفاقة في موسم استثنائي.

حيث تم تحقيق 50 ميدالية ملونة، تشمل 17 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات، في البطولات العربية، وذهبية وفضية و3 برونزيات في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، 4 فضيات و5 ميداليات برونزية على المستوى العالمي، تضمنت فضية بطولة باريس غراند سلام، وبرونزية أوزبكستان غراند سلام، وفضيتين وبرونزية في بطولة الجائزة الكبرى في طاجكستان، وفضية ببطولة كازاخستان، وبرنزية بطولة الماسترز في المجر، وبرونزيتين في أبوظبي غراند سلام.

الأولمبياد

وشهد الموسم اقتراب كوكبة من اللاعبين واللاعبات من التأهل لأولمبياد باريس 2024، بصعود لاعبينا لمراكز متقدمة في التصنيف العالمي، وهم 6 لاعبين ولاعبات ضمن قائمة الـ 40 الأوائل على مستوى العالم، ولاعب في المركز 150، علماً بأن قائمة التأهل حتى رقم 172 مشاركاً.

مكاسب إدارية

وتم تحقيق مكاسب إدارية عدة، منها إعادة انتخاب ناصر التميمي أمين السر العام، أميناً لصندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة، وانتخاب عضوة في اللجنة الأولمبية الوطنية.

كما تم انتخاب محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، عضواً في الاتحاد العربي للجودو، وعضواً في اتحاد غرب آسيا للعبة، وتم انتخاب أمل بوشلاخ أمينة لصندوق الاتحاد الآسيوي، وعضواً في اتحاد غرب آسيا للجودو.

استضافة عالمية

ومن المكاسب العالمية، تنظيم أبوظبي بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو في أكتوبر الماضي، متزامنة مع استضافة بطولة العالم للكاتا، وبطولة العالم لرواد الجودو، كما تستعد الإمارات لاستضافة بطولة العالم للجودو للرجال والسيدات في مايو المقبل، وشهد شهر نوفمبر الماضي تنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية البطولة العربية لأندية الجودو، وسط مشاركة مميزة.

إنجازات:

نقلة

ويستعد اتحاد الجودو لنقلة نوعية، حيث يستعد للانتقال لمقره الجديد في منطقة بني ياس شرق في 2024، وتضم عائلة «جودو الإمارات» أكثر من 1800 لاعب ولاعبة، بجانب كوادر الحكام والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، الذي يمثلون 17 نادياً ومركزاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز