منافسات السيارات تختتم مهرجان «ليوا الدولي» اليوم

المصدر: الظفرة - البيان

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تختتم اليوم الأحد، فعاليات مهرجان ليوا الدولي بمنافسات سباق صعود «تل مرعب»، للسيارات في 3 فئات هي «الفئة المفتوحة»، وفئة «الوكالة» وفئة «الهايلوكس».

وسيمنح كل متسابق فرصة القيام بمحاولتين للصعود والوصول للزمن الأفضل.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي ليوا الرياضي، اكتمال الاستعدادات للفعاليات الختامية، واستقبال جماهير المهرجان في اليوم الختامي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وانطلقت منافسات صعود التل أمس بثلاث فئات هي السيارات الكهربائية، وفئة «6 سلندرات تيربو»، و«8 سلندرات غاز».

وتمكن من تحقيق المركز الأول في فئة «8 سلندرات غاز» محمد راشد الجابري محققاً 5.830 ثوانٍ، وجاء ثانياً مشعل محمد الخالدي من السعودية بـ 5.842 ثوانٍ وثالثاً خالد عبدالله راشد بـ 5.997 ثوانٍ.

وأحرز عبدالله محمد الدهماني المركز الأول في فئة «6 سلندرات تيربو»، بزمن 6.565 ثوانٍ، وجاء ثانياً محمد أمين إسماعيل بـ 6.649 ثوانٍ، وثالثاً خالد عبدالله راشد بـ 7.211 ثوانٍ، فيما حققت التجربة الأولى لمنافسات السيارات الكهربائية نجاحاً كبيراً.

ويشهد اليوم الختامي، احتفالات المهرجان بحلول السنة الميلادية الجديدة 2024، وسيبدأ العد التنازلي على كثبان مرعب، بالألعاب النارية، وعروض «الدرون» المميزة.

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