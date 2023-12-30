سباق زايد الخيري ينطلق في مصر اليوم

المصدر: القاهرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم في العاصمة الإدارية في مصر النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بجوائز تبلغ 10 ملايين جنيه مصري ومقدمة لـ10 آلاف فائز في الفئات المشاركة من الرجال والسيدات، الأسوياء وأصحاب الهمم، إضافة إلى 100 رحلة عمرة لشخصين للفائزين بالسحب الذي سيجرى على هامش السباق.

وأعلن الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، اكتمال الاستعدادات للحدث وتوجه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مستشفى الناس بالقاهرة، بالشكر والتقدير إلى كل الشركاء من وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة دولة الإمارات بالقاهرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي والشركة المنظمة للسباق في مصر.

والمشاركين الذين سيتنافسون على مد يد العون بالخير إلى مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس، إضافة إلى عدد من المستشفيات الحكومية الأخرى التي ستستفيد من ريع السباق، مشيراً إلى أن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، ارتبط بالخير والعطاء، إذ شملت مكارمه الكثير من المشروعات الخيرية في دول العالم.

حضر المؤتمر والجولة التفقدية بالمستشفى مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وأحمد هلال الكعبي، عضو اللجنة المنظمة العليا للسباق، وحاتم الملا، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إضافة إلى محمد حاجي خوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وممثلين عن مجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن السباق سيقام في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليكون شاهداً على النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر.

مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الحدث، وراجياً أن يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من الشركاء والقائمين على التنظيم في الإمارات ومصر.

وقال: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دعم البرامج والمشروعات الخيرية، ومد يد العون للمحتاجين في كل مكان في أنحاء العالم، وإن نهر العطاء المتدفق من الإمارات للعالم لا يتوقف، تجسيداً لقيم الأخوة الإنسانية، والتسامح والتعايش المشترك.

فيلم تسجيلي

شهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن مؤسسة الجود الخيرية، ومستشفى الناس الذي يقدم خدماته الصحية بالمجان لكل المرضى في التخصصات كافة منذ سنة 2019.

ويضم عدداً كبيراً من الأطباء الخبراء وأحدث الأجهزة في مجالات التشخيص والجراحة والمختبرات، ولديه خطة توسعية لتصل سعته إلى 600 سرير، وآخر عرضته الشركة المنظمة للسباق، يوضح مساراته ونقطة الانطلاق، ونقطة الوصول، وخيمة الفعاليات، والبرنامج الزمني الكامل للحدث الذي سينطلق صباح غد.

وألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، وجه فيها الشكر إلى دولة الإمارات، والقيادة الرشيدة، واللجنة المنظمة للسباق، والشركاء كافة، معرباً عن ثقته بأن الحدث سيخرج بأبهى صورة.

اعتماد

وأكدت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري اعتماد فئات الجوائز المتباينة ليستفيد منها 3900 متسابق في مسافة 10 كم، و3900 متسابقة في المسافة نفسها، و880 متسابقاً على الكراسي المتحركة لمسافة 5 كم، ومثلها للنساء، و20 متسابقاً على الكراسي المتحركة للمحترفين ومثلها للمحترفات لمسافة 5 كم، و200 متسابق من قصار القامة الرجال، ومثلها من قصيرات القامة النساء.

وعن جوائز الفائزين يحصل صاحب المركز الأول لمسافة 10 كم على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه.

والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500، ومن المركز 21 إلى 3900 على 2700 جنيه تقريباً، ومثل هذه الأرقام بالترتيب والأعداد نفسها للنساء في مسافة 10 كم.

وبالنسبة لجوائز أصحاب الكراسي المتحركة للرجال المحترفين، يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500 جنيه، لكل منهم، ومثل هذه المبالغ بالترتيب نفسه للنساء على الكراسي المتحركة للمحترفات،

وسيتم توزيع 160 ألف جنيه على أصحاب المراكز الأولى الـ200 من ذوي الهمم من الرجال من قصار القامة، ومثلها للنساء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز