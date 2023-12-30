عادل خالد يشارك في «عالمية الشراع الحديث» بطموح التأهل للأولمبياد

المصدر: أبوظبي - وام

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يستعد البطل الإماراتي عادل خالد لاعب منتخب الشراع الحديث، للمشاركة في بطولة العالم للرجال بأستراليا لفئة «ألكا 7» الأولمبية، من 24 إلى 31 يناير المقبل، بطموح التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».

وكان اللاعب صاحب الإنجازات العالمية في فئتي ألكا 6 وألكا 7، شارك في أولمبياد بكين 2008، كأول رياضي إماراتي يمثل الشراع الحديث في الأولمبياد، وفوزه ببرونزية ألكا 7 في بطولة العالم بالمكسيك العام الماضي.

وأكد عادل خالد أنه لن يتنازل عن المنافسة لحصد البطاقة المؤهلة إلى أولمبياد باريس، وسيسعى لتسخير كل خبراته للوصول إلى المركز الأول في بطولة العالم للرجال بأستراليا.

وأشار إلى أن البطولة تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، وستعقبها محطة أخيرة في فرنسا التي تستضيف مونديال الشراع الحديث في أبريل المقبل، وقال:

هدفي الأساسي هو وجود الإمارات في الأولمبياد، وأخوض في الوقت الحالي مراحل عدة من الاستعداد في دبي للوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية البدنية والفنية، قبل المشاركة في مونديال أستراليا، والذي تعقبه بطولة دولية في أستراليا أيضاً لكن لفئة ألكا 6، من 2 إلى 10 فبراير المقبل.

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