منتخب اليد إلى معسكر مقدونيا استعداداً للبطولة الآسيوية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني للرجال إلى مقدونيا لإقامة معسكر تدريبي حتى 7 يناير المقبل استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 21 للرجال المقرر إقامتها بالبحرين من 11 إلى 25 يناير والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج ، يرأس البعثة فيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين وتضم 20 لاعباً معظمهم من العناصر الشابة ومن المقرر أن يخوض منتخبنا خلال المعسكر 4 مباريات مع فرق متدرجة المستوى منها اليونان وكوسوفو ومقدونيا.

ويلعب منتخبنا في البطولة الآسيوية في المجموعة الرابعة مع البحرين وهونج كونج وكازاخستان، فيما تضم المجموعة الأولى قطر والكويت وعمان والصين تايبيه، والثانية، إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا، والثالثة السعودية، والعراق، والهند واليابان، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة إلى المونديال.

وكان منتخبنا أدى تدريبات مكثفة في أندية الشارقة والوصل والنصر في الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الفرنسي دانييلو برستوفاك ومساعديه الوطنيين خالد أحمد وطارق إبراهيم والإداري خميس السويدي وبمتابعة من فيصل الطواش.

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