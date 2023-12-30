«دبي البحري» يحتفي بشركاء النجاح في الموسم

المصدر: دبي - البيان

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احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشركاء الداعمين والمساهمين في إنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 وجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وحرص النادي مع إقامة منافسات كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً على تكريم ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية ضمن مراسم تتويج الأبطال تقديراً للدعم والتعاون المتواصل .

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالنادي بتقديم الدروع إلى الجهات المتعاونة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لدورها وللتعاون اللافت وإنجاح جولات بطولة التجديف تسلمت الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيسة مجلس الرياضيين الدرع .

وقدم محمد الفلاحي درعاً إلى بلدية دبي تسلمها فراس الحريري كما حرص النادي على تكريم الشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام وتسلم الزميل محمد الكتبي ممثل قنوات دبي الرياضية درعاً تقديراً لإسهامات القناة في نقل الفعاليات بصورة دائمة وتميز.

ووجه النادي الشكر إلى اتحاد الشراع والتجديف الحديث على دعمه اللامحدود في الفعاليات وحرصه على الحضور في سباق التجديف التراثي وتعريف الجمهور والمشاركين بالجوانب الفنية المتعلقة بسباقات التجديف الحديثة وآلية الإبحار.

وجرى تكريم الفريق الطبي ممثلاً في الدكتور صبري النضاري والدكتور مهند حمودة من شركة في آي بي للإسعاف والخدمات الطبية والتي تسهم دائماً في تأمين سلامة المشاركين والجمهور.

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