شباب الأهلي وبني ياس في قمة دوري الطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم، مباريات الجولة التاسعة من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ويلتقي شباب الأهلي وبني ياس، والعين وعجمان، والجزيرة والوصل، والنصر وحتا.

وتعد مواجهة شباب الأهلي وبني ياس، قمة خارج التوقعات في الجولة كونها تجمع بين الأول متصدر ترتيب الدوري بسبعة انتصارات و20 نقطة، وبني ياس حامل اللقب، في المركز الثاني بستة انتصارات و16 نقطة، كما تحظى مواجهة الجزيرة والوصل، بأهمية كبرى كونها تجمع بين الوصل الثالث بخمسة انتصارات و13 نقطة، والجزيرة صاحب المركز الرابع بأربعة انتصارات و14 نقطة.

ويحتل العين المركز الخامس يليه عجمان والنصر وحتا.

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