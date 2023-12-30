الإمارات والكويت إلى ربع نهائي «عربية السلة»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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ودع المنتخب المغربي البطولة العربية لكرة السلة 25 المقامة حالياً في القاهرة، بعد خسارته أمام نظيره الكويتي 72 - 80 بالمجموعة الثانية مفسحاً الطريق لمنتخبي الإمارات والكويت للصعود إلى الدور ربع النهائي دون الالتفات لنتيجة مباراة الفريقين مساء اليوم التي ستحدد المركزين الثالث والرابع في المجموعة، وسجل اللاعب الكويتي أحمد عبدالله أعلى سكور بالمباراة 20 نقطة.

وحسم المنتخب المصري المرشح الأول للقب صدارة المجموعة مغرداً بمفرده في القمة، بفوزه على نظيره التونسي بفارق 22 نقطة وبنتيجة 85 - 63 محققاً العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، فيما حافظ منتخب تونس على المركز الثاني بالمجموعة، ولم يستبعد خبراء اللعبة أن تتكرر مواجهة منتخبي مصر وتونس في النهائي إلا إذا حدثت مفاجآت.

وتصدرت ليبيا المجموعة الأولى بعد فوزها على الجزائر 85 - 67، وسيطر الفريق الليبي على معظم فترات المباراة باستثناء الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 20 - 20 وسجل الليبي عمر فواز أعلى سكور بالمباراة 26 نقطة.

من ناحية أخرى، علّق الدكتور منير بن حبيب المدير الفني لمنتخب الإمارات على فوز «الأبيض» التاريخي على المغرب وقال: إن التركيز على الدفاع وردة الفعل الهجومية مع التقليل من الأخطاء كانت وراء الفوز.

وأضاف: المباراة الأولى مع مصر لم تكن في حساباتنا نظراً لفارق الخبرة والإمكانيات الفنية بين الفريقين، ولكن مباراة المغرب هي البداية الحقيقية لمنتخبنا في البطولة، وسيتم التعامل مع كل مباراة على حدة. وأشاد منير بن حبيب بدعم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، وتوفير كل الأجواء للمنتخب من أجل تحقيق نتائج إيجابية خليجياً وعربياً وقارياً.

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