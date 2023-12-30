محمد بن سعود يتوج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان 2023 - 2024»، وتوج الفائزين، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وفازت «مبشرة» لمانع علي بن حماد الشامسي بالكأس والمركز الأول ورمز الثنايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، وأنهت المسافة بزمن قدره 8:55:3 دقائق، وفي الشوط الثاني وبندقية الجعدان المفتوح كسب «المقطع» لحمد سهيل بن عويضان العامري المركز الأول بزمن قدره 9:00:1 دقائق.

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