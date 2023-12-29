محمد بن سلطان بن خليفة: حصاد مميز للرياضة البحرية في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن عام 2023، شهد حصاداً مميزاً محلياً ودولياً على مستوى البطولات والمهرجانات البحرية.

وأوضح أن الموسم شهد تنظيم مهرجانات عدة بالأندية البحرية من خورفكان حتى السلع، بالإضافة إلى بطولات بحرية حديثة وتراثية مختلفة، ما ساهم في أن يكون للبحر طابعه المميز، بجانب ما شملته هذه المهرجانات من تعريف بالتراث البحري، والموروث الشعبي للإمارات.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن التنوع المختلف في الرياضات البحرية التراثية وإقامة أهم السباقات، مثل مهرجان دلما التاريخي 60 قدماً، والذي انطلقت نسخته السادسة في شهر مايو الماضي وقال: رسخ مهرجان دلما والذي تم تنظيمه بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي تراث الإمارات، حضوره القوي بدعم القيادة الرشيدة، من خلال توفير كافة متطلبات تميزه ونجاحه، كما أن ما يميزه أنه يعد أطول سباق للمسافات الطويلة.

وأوضح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن الحصاد البحري الدولي هذا الموسم كان مميزاً لفرق أبوظبي المختلفة، بحصد ذهبية ولقب بطولة العالم للفورمولا2، وفضية بطولة العالم للدراجات المائية، ووصافة السرعة والفرق في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وأيضاً إنجازات مماثلة للشراع الحديث في البطولات الخارجية.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أهم الأحداث الرياضية في 2023، منها البطولة الآسيوية لفئة «الأوبتمست» في أبوظبي للمرة الأولى، وتنظيم الشارقة للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بالإضافة لاستضافة الفجيرة لبطولة العالم للإكس كات، بما يمثل مؤشراً إيجابياً على انتشار وحضورالرياضات الدولية الهامة في مختلف أنحاء الإمارات، بجهود ودعم الأندية البحرية.

وأكد الاهتمام بأن تكون الرياضات المستدامة حاضرة ضمن الأجندة في البطولات والمهرجانات، نحو بيئة تحافظ على مكتسبات الحاضر واستشراف المستقبل للأجيال القادمة في ظل التطور الكبير والنهضة البحرية التي تشهدها الإمارات في الوقت الحالي.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالشكر لكل الأندية البحرية لما قدمته من جهود كبيرة، ساهمت في تطوير الرياضة البحرية، وتنظيم البطولات المختلفة، ليكون هذا الموسم أحد أفضل المواسم للرياضة البحرية.

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