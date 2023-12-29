150 لاعباً في مهرجان الاستدامة للجودو بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد مهرجان الاستدامة للجودو والذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في ممشى زوايا ووك في الشارقة مشاركة أكثر من 150 لاعباً في فئات البراعم (10-12 سنة)، والأشبال (14 سنة)، والناشئين تحت (16 سنة)، وتميز بمستويات فنية مميزة عكست النقلة النوعية لرياضة الجودو في النادي مما يمهد لاستكشاف لاعبين موهوبين، وتوج الفائزين اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وعبيد الطنيجي الرئيس التنفيذي لـ«الطنيجي للعقارات».

حضر المنافسات المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي وعبيد السويدي مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

وأكد أحمد العويس أن إقامة المهرجان بمسمى الاستدامة تأتي لتعزيز الجهود التي يبذلها النادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة الاستدامة الرياضية بين اللاعبين وأولياء الأمور لأهمية ابتكار الخطط الرياضية الهادفة لتطوير ممارسة الرياضة ومنها الجودو، وقال: نقدم الشكر لـ«الطنيجي للعقارات» لاستضافة المنافسات وجميع الرعاة والمدربين واللاعبين وأولياء الأمور.

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