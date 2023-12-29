استقبال بالورود لمنتخبات الغولف أبطال الخليج

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حظيت بعثة منتخبات الإمارات للغولف «الناشئين والأشبال والسيدات» باستقبال حافل بالورود، في مطار دبي الدولي، عقب المشاركة الناجحة في البطولة الخليجية لمجلس التعاون الثانية للأشبال تحت 13 سنة، والسابعة للناشئين تحت 15 سنة، والسادسة للسيدات في سلطنة عمان، وحصدت بعثة الإمارات 7 ميداليات ملونة، منها (5 ميداليات ذهبية) من أصل 5 ميداليات ذهبية لكافة منافسات البطولة بفئاتها الثلاث، إلى جانب ميدالية فضية ومثلها برونزية.

وتقدم مستقبلي البعثة عمر عبدالرحمن مدير مركز القيادات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، ووليد العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد، والعديد من المسؤولين.

وهنأ عمر عبدالرحمن منتخبات الإمارات بالإنجاز، مشيداً بالحصاد المميز، ونقل للجميع تهاني مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، مثمناً المشاركة الإيجابية للبعثة بالبطولة، والتي أكدت الحضور القوي والمميز خلال الحدث الخليجي.

وقال اللواء عبدالله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد: «توجنا 18 شهراً من العمل الجاد بتحقيق الإنجازات، ورفع علم الدولة في المحفل الخليجي، وإن استمرار سيطرتنا على المراكز الأولى في البطولات الخليجية وارتقائنا منصات التتويج في البطولات العربية دليل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح نعمل من أجل وصول غولف الإمارات إلى أعلى المراتب العالمية».

وأضاف: «الإنجاز مميز، وتحقق بجدارة، وأصبحنا الرقم الصعب في نظر اتحادات اللعبة الخليجية والعربية، بعد أن تجاوزنا مجرد الوجود من أجل المشاركة في المنافسة، وحصد ألقاب البطولات».

ترأس البعثة اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، ومعه خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الغولف مدير المنتخبات، والمدربان سمير الولاني، وابريل فارني والمرافق حسن إبراهيم، واللاعبون راشد النقبي وعبدالله علي، ومحمد جاسم على صعيد منتخب الناشئين، واللاعبون عبدالله درويش، وعبدالله سالمين على مستوى فئة الأشبال تحت 13 سنة، وضم منتخب السيدات علياء العمادي، وانتصار الريش، وآسيا سليم.

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