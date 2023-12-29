اعتماد مشروع مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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كشفت حنان المحمود نائب رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن الرؤية المستقبلية لتطوير رياضة المرأة، وزيادة مرافق التدريب، وتأهيل الكوادر على أعلى المستويات.

حيث تم الإعلان عن تفاصيل مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، الذي سيتم تخصيصه لتدريب الألعاب الفردية بنادي الشارقة لرياضة المرأة باعتماد من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

جاء ذلك خلال حفل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتكريم شركائها الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة نجاحاتها، والاحتفاء بحصاد 341 ميدالية في موسم 2022 - 2023، وأقيم الحفل بحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء (م) ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وممثلي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومؤسسة ربع قرن.

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