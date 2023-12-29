«الأبيض» يضع قدماً في ربع نهائي «عربية السلة»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلب منتخب الإمارات كل التوقعات في البطولة العربية 25 لكرة السلة، التي تستضيفها مصر حالياً، بعد فوزه التاريخي على نظيره المغربي المرشح بقوة لأحد المراكز الأولى بنتيجة 82-84، مقترباً من الدور ربع النهائي للبطولة.

شهدت المباراة التي تعد الأبرز حتى الآن بأحداثها، مفارقات غريبة، فبعدما أمسك الفريق المغربي بزمام المباراة من بدايتها وحتى منتصف الربع الثالث رافعاً الفارق إلى 22 نقطة، وإذا بمنافسه يتحول إلى فريق آخر دفاعياً وهجومياً مستفيداً من توجيهات مديره الفني الدكتور منير بن حبيب.

والمتمثلة بضبط الناحية الدفاعية والتقليل من الأخطاء الهجومية واستطاع أن يتقدم لأول مرة بفارق نقطة في آخر دقيقة وعشرين ثانية والمحافظة على تفوقه حتى صافرة النهاية، وقد لعب النجم الصاعد حامد عبداللطيف دوراً كبيراً في النتيجة عندما سجل 30 نقطة وهو أعلى سكور سجل حتى الآن.صدارة

من ناحية أخرى انحصرت صدارة المجموعة الثانية للبطولة بين تونس ومصر، بعد فوز الأولى على المغرب، والثانية على الكويت، وتساويهما بعدد النقاط، وكان المنتخب الليبي افتتح الجولة الثانية بفوزه المستحق على نظيره الموريتاني 94-77.

وفي المباراة الثانية تخطى المنتخب التونسي وصيف البطولة الماضية عقبة نظيره المغربي بفوزه 66-54، في المباراة الثالثة لم يجد المنتخب المصري المونديالي أي صعوبة بالفوز على الأزرق الكويتي 92-41.

وصف العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة المجموعة الأولى بأنها أشبه بـ «القوي الصامت،» وقال :إن المستويات التي تقدمها فرق المجموعة تفتح المنافسة على مصراعيها في دور الثمانية والأدوار الأخرى، وقال : إنها المرة الأولى، التي نشهد فيها مشاركة 5 منتخبات من دول المغرب العربي.

وذلك بفضل نهج الاتحاد العربي، بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، والتسهيلات، التي يقدمها من أجل وجود أكبر عدد ممكن من المنتخبات، والأندية في البطولات العربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز