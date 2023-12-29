47 ميدالية حصاد مشاركات «الأولمبية» خارجياً

المصدر: دبي ـ البيان

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بدعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حصدت رياضة الإمارات 47 ميدالية في المشاركات الخارجية منها 27 ميدالية بدورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

كما حقق أبطالنا 20 ميدالية في الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين عن طريق 5 رياضات هي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه.

وحرص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على تكريم الرياضيين المميزين تقديراً واعتزازاً بما قدمه أبطال وبطلات الإمارات ونظمت اللجنة الأولمبية حفلاً مميزاً نوفمبر الماضي، لتكريم الأبطال المتوجين بـ31 ميدالية في دورتي الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو.

كما كرم سموه الأعضاء السابقين للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لدورهم البارز، وإسهاماتهم المميزة في دفع مسيرة الحركة الأولمبية.

وللمرة الأولى في تاريخ اللجنة الأولمبية تم تشكيل مجلس إدارة منتخب للفترة 2023 ـ 2024، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم استناداً على النظام الأساسي للجنة الذي صادقت عليه جمعيتها العمومية.

علامات مضيئة

وشهدت دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو العديد من العلامات المضيئة في سجل أبطال الإمارات، ومنها كسر الرقم القياسي للميداليات المحققة في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية، وحصول منتخبنا الوطني للجوجيتسو على 10 ميداليات ملونة، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا حين حقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة «المضمار».

ونجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى في آسياد هانغتشو عندما فاز عمر ماجومدوماروف بالذهبية الإماراتية والعربية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كغم.

كما شهدت منافسات منتخبنا الوطني للشطرنج للسيدات رقماً تاريخياً على المستوى القاري حين دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية عقب نجاحها في تقديم أداء استثنائي وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا، إذ وصل عدد النقلات إلى 171 نقلة بين اللاعبتين،.

واستغرقت 5 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية من اللعب المتواصل، لتدخل المباراة وطرفاها تاريخ الآسياد بوصفها المباراة الأطول زمناً على مدار نسخ الدورة على مستوى كل الألعاب وليس الشطرنج فحسب.

ويعد 2023 عاماً استثنائياً في مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات، بعد أن شهدت تحقيق نتائج مميزة على صعيد المشاركات الرياضية الخارجية ونجح عدد من الرياضيين في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، لاسيما في رياضة قفز الحواجز والدراجات.

وعلى صعيد الفعاليات المجتمعية حرصت اللجنة الأولمبية على مواصلة تنظيم أنشطتها وبرامجها السنوية بصورة مبتكرة، ومنها اليوم الرياضي الوطني، وفعالية اليوم الأولمبي، كما سعت اللجنة الأولمبية الوطنية لتعزيز حضورها على الصعد كافة من خلال بناء الشراكات وبحث سبل التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الرياضية.

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