«أبوظبي» ينال لقب الفرق في «التقاط الأوتاد» والحارثي بطل الفردي

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز سيف الحارثي بالمركز الأول في مسابقة الرمح لفئة الفردي في منافسات بطولة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لالتقاط الأوتاد، وحصد 56 نقطة، وجاء ثانياً محمد صغير محققاً 54 نقطة، وثالثاً وليد بشير محققاً 52 نقطة.

وأحرز فريق أبوظبي المركز الأول على مستوى الفرق لفئة الرمح محققاً 194 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 186.5 نقطة، وثالثاً فريق صحاري «أ»، محققاً 179 نقطة. وتصدر سيف الحارثي منافسات السيف لفئة الفردي، محققاً 54 نقطة، وجاء ثانياً محمد شعيب محققاً 50.5 نقطة.

وتوج فريق أبوظبي بلقب الفرق في منافسات السيف محققاً 176 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 168.5 نقطة.

أقيمت المنافسات في قرية بوذيب العالمية للقدرة ، وتوج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق، وراشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب.

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