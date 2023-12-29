الكندي والعرياني بطلا «رمز» جير شاهين في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي – البيان

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انطلقت أمس منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وسط مشاركة كبيرة في أشواط العامة مُلاك، في فئة جير شاهين.

وشارك الصقارون بأكثر من 200 طير في اليوم الأول للمنافسات المخصص لأشواط جير شاهين للعامة مُلاك وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة مُلاك، تفوق عبدالعزيز الكندي في شوط الرمز فرخ جير شاهين، محققاً المركزين الأول والثاني بالطير «الأسمر» بزمن 17.233 ثانية، والطير «الخضر» بزمن 17.420 ثانية، وجاء ثالثاً فهد المنصوري بالطير «اكس» بزمن 17.448 ثانية.

مرهق

وكسب حمد العرياني المركز الأول في شوط الرمز جرناس جير شاهين، بالطير «مرهق»، بزمن 17.602 ثانية، يليه سلطان المنصوري بالطير «نوماس»، بزمن 17.687 ثانية، ثم محمد الكتبي بالطير «أمتار» بزمن 17.737 ثانية.

وتتواصل المنافسات حتى 14 يناير المقبل، بمجموع جوائز يتجاوز الـ 17 مليون درهم، وتتواصل أشواط العامة مُلاك لمدة ثلاثة أيام مع إقامة منافسات جير تبع وبيور جير وقرموشة على التوالي، على أن تقام أيام 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة»، وتقام من 9 إلى 12 يناير، أشواط الشيوخ لنفس الفئات الأربع، وتقام يومي 7 و8 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، فيما تقام يوم 6 يناير أشواط الناشئين لفئتي تبع وتبع جير.

تسهيلات

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز وفّر جميع التسهيلات لإسراع عملية التسجيل وتبديل الصقور وتبادلها وغيرها من العمليات الأخرى، من خلال التطبيق الإلكتروني، وقال: عملنا على رفع جودة التنظيم وتقديم كل ما هو جديد في كل نسخة، ونسعى جاهدين على أن تبقى بطولات فزاع للصيد بالصقور في صدارة المشهد.

وتعزز جهودها في نشر وزيادة ممارسة هذه الرياضة التراثية التي تحظى بزيادة كبيرة في عدد البطولات المخصصة لها في مختلف مناطق الدولة، تأخر بسيط صاحب الانطلاقة بسبب الضباب الكثيف الذي شهدته منطقة الروية في الصباح الباكر، ولكن الحمد لله تابعت البطولة أشواطها بكل سلاسة.

أشواط الرموز

أكد عبد العزيز الكندي، أن أشواط الرموز تحمل مواصفات خاصة، وهي بحاجة إلى هدوء وتركيز كبيرين، خاصة في بطولة كبيرة مثل بطولة فزاع للصيد بالصقور حيث تجتمع نخبة الصقارين على مستوى الدولة، في تنافس أخوي يجمعنا على المحبة.

وقال: كل الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذه البطولة التراثية العريقة وعلى هذا التنظيم المثالي، الموسم الحالي قوي للغاية، ويتطلب تحضيراً جيداً، والسعي للمشاركة بأقوى الطيور من أجل تحقيق المراكز المتقدمة.

كأس

يذكر أن الموسم الحالي لبطولات الصيد بالصقور التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ستشهد إقامة كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور (بطولة فخر الأجيال سابقاً) بالفترة من 30 يناير إلى 17 فبراير المقبل، بجوائز تبلغ 23 مليون درهم، في موسم حافل وضخم للغاية تصل فيه مجموع الجوائز المالية للبطولتين أكثر من 40 مليون درهم.

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