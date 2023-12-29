السيارات الكهربائية تشارك في مهرجان ليوا الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات سباق صعود تل مرعب للسيارات الكهربائية في أول أيام التحدي ضمن فعاليات اليوم الـ 22 لمهرجان ليوا الدولي.

وتقام الفعالية على مدى 3 أيام لثلاث فئات هي السيارات الكهربائية، و«6 سلندر تيربو»، و«8 سلندر غاز»، بواقع محاولتين لكل سيارة.

وأكد حمدان المزروعي مدير عام نادي ليوا الرياضي، الحرص على تحقيق إضافات جديدة للمنافسة في كل موسم، ما دفعهم لإضافة فئة السيارات الكهربائية هذا الموسم في تحدٍ مبتكر لصعود التل وقال:

«تم تقسيم المنافسة في صعود التل إلى 3 أيام هذا الموسم في تجربة جديدة بعد أن كانت تقام على مدى يومين في السنوات الماضية، وسيكون هناك 3 فئات اليوم، ثم فئتان غداً هما «8 سلندر تيربو»، و6 «سلندر غاز»، و3 فئات بعد غد هي «الفئة المفتوحة»، وفئة «الوكالة»، وفئة «الهايلوكس»، ليكون إجمالي المجموع 8 فئات».

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