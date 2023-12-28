الشراع والتجديف.. إنجازات عالمية وقارية وإقليمية في 2023

المصدر: وام

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حقق اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة الخارجية إقليمياً وقارياً ودولياً في 2023، بحصوله على 13 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و6 برونزيات، تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

وحصد منتخب الشراع الحديث 5 ميداليات في دورة الألعاب العربية بالجزائر، بواقع ذهبية اللاعب خليفة الرميثي " 10 سنوات" كأصغر لاعب في فئة الأوبتمست، وفضية لعادل خالد في منافسات ألكا 7، وبرونزية لضحى محمد آل بشر في منافسات فتيات ألكا 6، بالإضافة إلى برونزيتي مدية النيادي في منافسات أوبتمست تحت 12 سنة، وفي فردي الفتيات.

وأحرز البطل العالمي عادل خالد 3 ميداليات، وكانت البداية بفضية ألكا 7 وبرونزية ألكا 6 في بطولتي العالم للشراع الحديث في مدينة باتايا التايلندية، بالإضافة إلى برونزية الفئة نفسها في آسيوية الشراع بالصين.

وعلى مستوى رياضة التجديف الحديث حصد المنتخب 3 ميداليات ملونة "فضية وبرونزيتان" في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي بتايلاند، وفاز أحمد خميس الحمادي بفضية فئة فردي الرجال، وحمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي ببرونزية زوجي الرجال، كما تمكن سلطان الشامسي وزايد الشامسي من الظفر ببرونزية زوجي الشباب.

وظفر المنتخب بذهبيتي بطولة آسيا للتجديف البحري التي أقيمت في الصين عبر اللاعب حمد سعيد المطروشي في فئة الفردي، وأحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي في الزوجي.

ونجح اللاعب أحمد خميس الحمادي في التأهل الى نهائي فردي الرجال في دورة الألعاب العالمية الشاطئية في بالي الإندونيسية "أنوك 2023"، والتي كانت مقررة في شهر أغسطس الماضي والغيت فيما بعد.

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