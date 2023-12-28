جوجيتسو الإمارات 2023..بصمات خالدة وإنجازات يذكرها التاريخ

المصدر: وام

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شهد عام 2023 انجازات لافتة لرياضة الجوجيتسو، على كافة الأصعدة، خاصة المنتخبات الوطنية، وقد حصد أبطال وبطلات الإمارات على أكثر من 100 ميدالية ملونة خلال هذا العام، فيما قام اتحاد الامارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بتنظيم واستضافة عشرات البطولات والفعاليات المميزة التي استقطبت نخبة مواهب ونجوم وأبطال العالم.

وأظهر المنتخب الوطني للجوجيتسو أعلى مستويات الأداء والريادة وسجل مشاركة قوية في 7 بطولات قارية وعالمية، وكانت البداية مع بطولة آسيا للجوجيتسو في تايلاند حيث حصد أبطال المنتخب 16 ميدالية؛ بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وخلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في فرنسا حقق لاعبو المنتخب 16 ميدالية؛ بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، وسجل أبطال البساط مشاركة قوية في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في تايلاند مع إحراز 20 ميدالية؛ بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات.

كما تألق نجوم جوجيتسو الإمارات ونجحوا في الحفاظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي خلال المنافسات التي أقيمت في العاصمة المنغولية أولان باتور، وأهدوا الوطن 14 ميدالية؛ بواقع 8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان.

وتصدر أبطال المنتخب الترتيب العام في بطولة العالم للناشئين في الجوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا وحققوا عدداً قياسياً من الميداليات بلغ 46 ميدالية، بواقع 15 ذهبية و12 فضية و19 برونزية.

كما سجل المنتخب أداء مميزا في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر في الصين وحقق 10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، كما ساهم الأبطال بتعزيز رصيد الدولة من الميداليات الملونة مع مشاركتهم في بطولة الألعاب القتالية العالمية بالرياض بتحقيق 4 ذهبيات.

وفي عام 2023 دخلت البطلة أسماء الحوسني تاريخ الرياضة الإماراتية وأصبحت أول إماراتية تفوز بميدالية ذهبية في في دورة الألعاب الآسيوية، كما أضاف كل من خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني المزيد من الميداليات الذهبية إلى رصيد المنتخب خلال مشاركتهم في البطولة، والذي وصل إلى 10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

ويعتبر إنجاز المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو الصينية أيقونة انجازات الاتحاد لعام 2023، مع تحقيق ارقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ مشاركات الرياضة الاماراتية في هذا المحفل الكبير.

ونجح منتخبنا الوطني في تحقيق إنجاز تاريخي بالنسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين والتي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي، و على الرغم من كونها المشاركة الثانية له في المنافسات، بحصد 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، مقارنة بأربع ميداليات في نسخة العام الماضي. وشهدت البطولة عروضاً قتالية مميزة، وحصدت إشادة واسعة من جميع وفود المنتخبات المشاركة بفضل توفيرها أعلى معايير التنظيم والاستضافة، بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة للفنون القتالية المختلطة.

وسجل منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة مشاركة مميزة في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023 في العاصمة البحرينية المنامة، حيث تمكن الأبطال والبطلات من إبراز تألقهم وإظهار براعتهم، والفوز بـ 20 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات، ما يؤكد سعي أبطال الإمارات الدائم نحو التفوق والتربع على المراكز الأولى.

وسجلت البطلة الإماراتية زمزم الحمادي موسماً حافلاً بالتميز يضاف إلى مسيرتها الفريدة، حيث حصدت ذهبيتين في كل من بطولة العالم للجوجيتسو في كازاخستان وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي لتكون أول فتاة اماراتية تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.

وتقديرا لجهوده الدؤوبة وتميزه الإداري ومساهمته الفاعلة في الوصول برياضة الجوجيتسو إلى العالمية، فاز سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بجائزة الإداري الإماراتي في النسخة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023.

وفاز خالد الشحي بالجائزة عن فئة الرياضي الإماراتي لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب من 2021 الى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كج في فئة الشباب والكبار.

كما شهدت النسخة السابعة من "جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة" فوز بطلة الجوجيتسو الإماراتية مريم الـعلي بجائزة أفضل رياضية شابة، تكريماً لجهودها المتميزة ونجاحها في حصد 13 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الفضل الأكبر وراء كل الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وما سبقه من أعوام يعود إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ووتوجيهاتها بتوفير كل المقومات اللازمة لبناء أجيال متعاقبة من الأبطال القادرين على ترسيخ تفوق الدولة الدائم على منصات التتويج العالمية ومواصلة حصد الميداليات.

وأضاف “موسم 2023 يمثل أحد أبرز المحطات في تاريخ الاتحاد، حيث تكللت جهودنا بتنظيم واستضافة فعاليات مهمة، تنوعت بين رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ونجحت البطولات في استقطاب آلاف المواهب المحلية والعالمية، التي تنافست على عدد من أغلى الألقاب على مستوى الرياضة”.

وقال “نختتم هذا العام الاستثنائي الحافل بالإنجازات، ونتطلع إلى موسم جديد مليء بالفرص لتعزيز رصيد الدولة من الإنجازات القارية والدولية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية لنخبة الأبطال وعاصمة عالمية للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة”.

ومع ختام الموسم الرياضي الذي حفل بسلسلة طويلة من النجاحات والإنجازات، تتجه الأنظار إلى الموسم القادم، وقال فهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة " نسعى في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إلى أن يشكل الموسم الجديد امتدادا للنجاحات السابقة، في ظل حرص الاتحاد وفرق العمل على الاستثمار الأمثل في المكاسب والبناء عليها، والاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص والنظر إلى المستقبل بتفاؤل وتطلعات كبيرة".

وأضاف الشامسي أن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد دخلت مراحلها الأخيرة، وأنّه من المتوقع أن يشهد زيادة ملموسة في عدد الفعاليات والبطولات التي سينظمها الاتحاد، وكل المؤشرات تدل على أن الموسم القادم سيكون استثنائيا على الصعد كافة.

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