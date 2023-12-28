47 ميدالية ملونة تزين "المشاركات الأولمبية" الخارجية للرياضة الإماراتية في 2023

المصدر: وام

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شهد العام 2023 انجازات استثنائية للرياضة الإماراتية خاصة على صعيد الألعاب الأولمبية، بعدما حققت نتائج مميزة في مشاركاتها الخارجية، إضافة إلى الفعاليات والمبادرات التي أقيمت على مدار العام، وحققت العديد من المخرجات، وتوافقت هذه الإنجازات مع عام الاستدامة.

وعلى صعيد الحركة الأولمبية الوطنية، وللمرة الأولى تم تشكيل مجلس إدارة منتخب برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، استناداً إلى النظام الأساسي للجنة الذي صادقت عليه جمعيتها العمومية، والمتوافق مع اللوائح والمعايير الرياضية الدولية.

ونجح عدد من الرياضيين في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، لاسيما في رياضة قفز الحواجز والدراجات مع إمكانية زيادة عدد الرياضيين المشاركين حتى نهاية البطولات المؤهلة التي تسبق انطلاق الحدث الأولمبي.

وشهد عام 2023 حصاداً وفيراً في المشاركات والدورات الرياضية الخارجية التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية بإجمالي 47 ميدالية.

فعلى صعيد بطولة الألعاب العربية الـ15 التي أقيمت بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو الماضي، حقق أبناء الإمارات 27 ميدالية ملونة.

وجاءت الميداليات الملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

وحقق منتخب الشطرنج 5 ميداليات، بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، وميداليتين للشطرنج السريع والخاطف، عن طريق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال.

وحصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث الذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية حققها البطل الصاعد خليفة الرميثي، وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات.

وتعتبر مشاركة منتخب المبارزة تاريخية في الدورة العربية بعد أن حقق 3 ميداليات بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، إضافة إلى برونزية مسابقة الفرق للفلوريه.

وحقق المنتخب الوطني للدراجات 3 ميداليات وهي فضية في سباق الفردي العام أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، وميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة، وبرونزية سباق الفردي العام للفرق.

وقدّم منتخب أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة العربية، بعد حصد 5 ميداليات بواقع فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في منافسات ألعاب القوى.

وعلى صعيد دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بنسختها الـ19 في الصين توج الوفد المشارك في المنافسات التي أقيمت بمشاركة إماراتية قوامها 20 رياضة فردية وجماعية من خلال 140 رياضياً بواقع 102 لاعب و38 لاعبة، بـ 20 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.

ونجحت 5 رياضات من أصل 20 في إهداء الإمارات هذا العدد من الميداليات، وهي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه، إذ شهدت الدورة العديد من العلامات المضيئة في سجل أبطال الإمارات المشاركين ومنها كسر رقم القياسي للميداليات المحققة في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية.

ونال منتخبنا الوطني للجوجيتسو 10 ميداليات ملونة منها الذهبية الثانية على التوالي للاعب فيصل الكتبي الذي حافظ على إنجازه الذهبي في آسياد جاكرتا، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني بتحقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة "المضمار".

ونجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى في البطولة الاسيوية، بفوز عمرماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بالذهبية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كجم.

كما شهدت منافسات منتخبنا الوطني للشطرنج للسيدات رقماً تاريخياً على المستوى القاري حين دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية عقب نجاحها في تقديم أداءً استثنائياً وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا.

ومن أبرز المبادرات إعلان اللجنة الأولمبية الوطنية عن مبادرة كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، تشكيل لجنة الأندية الرياضية الإماراتية في خطوة تعد الأولى من نوعها في مسيرة اللجنة بتدشين كيان رياضي يضم ممثلي الأندية في الدولة.

كما اعتمدت اللجنة الأولمبية أيضا في شهر مارس الماضي، تأسيس "مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية" والذي ضم عدد من الخبرات والكوادر الشابة والطموحة التي تمتلك رؤى إبداعية وأفكار مبتكرة، تخدم واقع رياضة الإمارات.

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