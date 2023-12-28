ثماني ألعاب تروي حكايات المشاركات في ملاعب "عربية السيدات" بدورتها السابعة

المصدر: الشارقة - البيان

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قالت نورة علي الشامسي، مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ان الدورة تقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت عنوان "لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب" في الفترة من 2 حتى 12 فبراير تتميز عن غيرها من البطولات بتنوع ألعابها، حيث تتضمن ثماني ألعاب رياضية مختلفة، انطلاقاً من ألعاب القوى التي تشمل الوثب العالي والجري لمسافات مختلفة، وأنواع أخرى من الجري كالتتابع وقفز الحواجز وغيرها، إلى كرتي السلة والطائرة وتنس الطاولة، وألعاب الدفاع عن النفس المتمثلة بالكراتيه، وصولاً إلى المبارزة والرماية والقوس والسهم".

وأضافت: " إن البنية التحتية المتطورة لإمارة الشارقة، واهتمام مؤسساتها بالرياضة بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص، عاملان أساسيان في نجاح تنظيم "عربية السيدات"، وفي تعريف الجمهور بأهمية الرياضة، ليس كممارسة بدنية فقط، بل كمحرك للتقدم الاجتماعي وتعزيز المساواة والتكافؤ في الفرص وتمكين المرأة بشكل خاص لتكون مساهمة في رفعة بلدها ومجتمعها في كافة المحافل والساحات".

فرصة فريدة للمشاركة

وتوجه إمارة الشارقة واللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الدعوة لكافة الأندية والفرق النسائية في العالم العربي للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز للسيدات من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الرياضية المحلية الممثلة للألعاب الثماني في كل بلد، والتسجيل قبل نهاية ديسمبر الجاري، والمشاركة في خط سطور صفحة جديدة من الإنجازات وخلق إرث رياضي ملهم.



وتأتي استضافة الشارقة للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تأكيداً على التزام الإمارة بدعم ورعاية وتطوير الرياضة النسائية، وتشكّل البطولة خطوة مهمة نحو تحقيق التميز وتعزيز دور المرأة العربية في عالم الرياضة، وثقتها بتحقيق النجاح والإنجازات المشرّفة فلا خسارة في التنافس الرياضي، إلى جانب تكريمها والاحتفاء بجهودها وقدراتها المتميزة.

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