جائزة الاستدامة أبرز إنجازات «دبي للرياضات البحرية» في المبادرات الخضراء 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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حقق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2023 عدداً من المكاسب التي تنسجم مع أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي 2021 ـ 2027، ومن بينها العمل على تمكين الاستدامة في المجال الرياضي، والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية على المسطحات المائية من خلال الفعاليات المتنوعة التي ينظمها والتي تعد صديقة للبيئة.

وأبرز ما أنجزه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصوله على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي في الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، لمراعاته للاستدامة في العمل، ولكون %79 من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة في إنجاز جديد، يضاف إلى سجلات النادي المضيئة منذ تأسيسه عام 1988.

جائزة

وتزامن فوز النادي بجائزة الاستدامة في الرياضة مع إعلان الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد» حيث تضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الغني في الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

مناخ

وتوجهت أنظار العالم مع نهاية عام 2023 إلى دولة الإمارات التي احتضنت مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 28 في مدينة إكسبو دبي، حيث بادر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بتنظيم حدث بيئي استثنائي جمع نخبة أهل البحر وصناع القرار في رياضة التجديف العالمية، من خلال مسيرة قوارب التجديف على مياه القناة المائية في قلب واجهة دبي مارينا، من أجل التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.

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