1589 ميدالية لجوجيتسو «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في 2023

المصدر: الشارقة - محمود سعيد

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أهدى مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، حصيلة إنجازاته في العام 2023، والبالغة 1589 ميدالية ملونة حققها لاعبو الجوجيتسو بالنادي خلال منافسات البطولات التي نظمها اتحاد الجوجيتسو والبطولات الخارجية على مدار العام، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود والمستمر والذي مهد لنجاح أبناء النادي ومكنهم من الفوز بالمركز الأول في كافة البطولات والمنافسات على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، ثمن أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي والتي أسهمت بشكل فاعل بفوز أبناء النادي بمختلف البطولات ونيل الميداليات الملونة، مهنئاً أسرة النادي بالإنجاز، كما أثنى على جهود إدارة التدريب الرياضي، داعياً المدربين والإداريين واللاعبين واللاعبات إلى المزيد من التدريبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة في العام 2024، بما يسهم بنقلة نوعية مضافة لإنجازات النادي.

ونجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في الفوز بجائزة أفضل أكاديمية دولية ضمن جائزة أبوظبي العالمية ودرع المركز الأول للناشئين في بطولة أبوظبي العالمية بالجوجيتسو في رقم قياسي غير مسبوق في عدد الميداليات الملونة خلال موسم واحد، وتوزعت الميداليات الملونة إلى 597 ذهبية و563 فضية و429 برونزية، كما أحرز النادي 28 كأساً ودرعاً، منها 17 في المركز الأول و5 في المركز الثاني و6 في المركز الثالث.

ومن بين أهم الإنجازات التي تحققت في العام 2023، نجاح لاعبي النادي بإحراز المركز الأول في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو - فئة الفتيات تحت 14 سنة، وبطولة غراند سلام للناشئين، والمركز الأول في بطولة قارة آسيا للناشئين والفوز في جميع بطولات التحدي التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبلغت أربع بطولات، كذلك ترشح اثنين من اللاعبين إلى القائمة المختصرة ضمن جائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، مما جعل فريق الجوجيتسو للنادي في واجهة الأندية الإماراتية.

وتضم منظومة العمل بالنادي، عبدالعزيز الحمادي مشرفاً على فريق الجوجيتسو مدير إدارة التدريب الرياضي، وإبراهيم عبدالله الحوسني مدرب منتخب الإمارات للناشئين والمدير الفني للجوجيتسو في النادي، وطه عبدالستار سكرتير رياضة الجوجيتسو، إضافة إلى نخبة من المدربين والإداريين.

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