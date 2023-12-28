بدء العد التنازلي لإعلان الناشئين الفائزين بـ «جائزة الإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

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بدأ العد التنازلي لتصويت الجمهور للناشئين الإماراتيين والعرب للفوز في الدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وأعلنت الجائزة أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين و6 رياضيين ناشئين عرب المرشحين للفوز في الدورة الثانية عشرة للجائزة، وفتحت الباب للجمهور للتصويت من أجل تحديد الترتيب النهائي لهم، وذلك عبر «قناة دبي الرياضية» والموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة Mbrawards بداية من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، ولم يتبق على فترة التصويت سوى 4 أيام، حيث يغلق التصويت منتصف ليل 31 ديسمبر الجاري، ويتم اعتماد نتائج التصويت مع قرار لجنة التحكيم لتكريم الناشئين الفائزين حسب الترتيب النهائي يوم 10 يناير 2024 في مدينة جميرا.

قائمة

وضمت قائمة الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين وهم: زمزم محمد الحمادي، من رياضة الجوجيتسو، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023، وسلطان صالح محمد، من رياضة الرماية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار 2021، وأحمد خالد العبدولي، من رياضة التايكواندو، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023، وسعيد محمود العوضي، من رياضة الدراجات المائية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة «سكي ستوك» 2022، والهيام سيف البلوشي، من رياضة المبارزة، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022، وميرة عبدالله الشحي، من رياضة السباحة، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

مبدعون

بينما ضمت قائمة الناشئين العرب المبدعين: هنا جودة «مصر»، رياضة تنس الطاولة، وذلك لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالمياً تحت 17 سنة، ونور سحنون «تونس»، رياضة التنس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الأفريقية تحت 14 سنة عام 2023، والمصنفة رقم 1 في أفريقيا، وملاك العلامي «المغرب»، رياضة التنس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022، وعبدالعزيز السيف «السعودية»، رياضة الكاراتيه، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022، وعبدالرحيم مجاهد «الجزائر»، رياضة الجودو، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للجودو للناشئين 2023، وأحمد شماع «سوريا»، رياضة رفع الأثقال، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب 2023.

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