سيطرة إماراتية ذهبية على «خليجية الغولف» بمسقط

المصدر: مسقط – فائز بجبوج

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توجت منتخبات الإمارات للسيدات والناشئين والأشبال بالبطولة الخليجية لمجلس التعاون الثانية للأشبال تحت 13 سنة، والسابعة للناشئين تحت 15 سنة، والسادسة للسيدات، والتي أقيمت خلال الفترة من 23 حتى 27 ديسمبر الجاري، على ملعب نادي غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، كما فاز منتخبا السيدات والناشئين تحت 16 سنه بالمركز الأول والميداليات الذهبية، إلى جانب الميدالية الذهبية، التي حققها منتخب الإمارات لمرحلة الأشبال تحت 13 سنة لإكمال مثلث الصدارة الذهبي بكافة الفئات، كما توج سالم العبكل بالميدالية الذهبية في فردي الناشئين.

شهد اليوم الختامي المهندس منذر البرواني رئيس الاتحاد العماني للغولف، واللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف عضو الاتحادين العربي والآسيوي، وعادل الزرعوني الأمين العام السابق للاتحاد العربي للغولف، وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وزياد بن محمد الزبير نائب رئيس مجلس إدارة نادي غلا، ورؤساء الوفود المشاركة، وعدد كبير من المسؤولين.

تتويج

وفي منافسات البطولة توج منتخبنا للناشئين تحت 16 سنة بالبطولة بالمركز الأول لليوم الثالث على التوالي، وحل ثانياً المنتخب الكويتي، وحل ثالثاً المنتخب العماني، وتوجت سيدات الإمارات بالذهب، بعد أن تربعن على قمة الترتيب لليوم الثالث على التوالي، وجاء المنتخب السعودي ثانياً، والمنتخب العماني ثالثاً.

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