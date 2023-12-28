«الألعاب الخليجية الأولى للشباب» تنطلق منتصف أبريل بدبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تنطلق في السادس عشر من أبريل المقبل، دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في الألعاب المختلفة، وتقام منافساتها في جميع إمارات الدولة، على أن يكون افتتاح الفعاليات واختتامها في دبي.

وتعقد اللجنة المنظمة للدورة اجتماعاً في الأسبوع الثاني من يناير المقبل؛ لاعتماد كافة المتطلبات الخاصة بالدورة، بعد أن فرغت اللجان المعنية من الإجراءات الأساسية المطلوبة، بما يحقق أهداف الاستضافة، ويضمن توفير كل الإمكانات لنجاح الحدث الخليجي البارز في دولة الإمارات.

وأكد ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أن إقامة المنافسات في جميع إمارات الدولة بالمعايير المطلوبة، يهدف إلى إبراز معالم المدن المستضيفة، وما تتميز به دولة الإمارات من منشآت حيوية، وبنية تحتية متكاملة، ووجهات سياحية.

وأوضح التميمي، أن معظم الاتحادات المشاركة في الدورة أرسلت المتطلبات الخاصة بها، والمرتبطة بتواجدها في الفعاليات، والفئات المشاركة، وأعمار اللاعبين واللاعبات، وفق اللوائح والقوانين الدولية.

وأضاف: «حريصون بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة على توفير كل أسباب نجاح استضافة الفعاليات، وتقديم دورة مميزة يكون لها صدى واسع من خلال الاستفادة من تواجد ممثلي شباب الدول الخليجية الشقيقة على أرض دولة الإمارات، لترسيخ مكانتها العالمية في استضافة واحتضان الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية، وفق أفضل الممارسات، وبما يعكس ريادتها ومكانتها الكبيرة.

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