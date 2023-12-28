ولي عهد رأس الخيمة يتوج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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توج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين برموز اللقايا، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ومزاينة الإبل «السوان 2023 - 2024»، والمقام في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة، وفي منافسات الشوط الأول حصلت «سلسبيل» لمانع علي بن حماد الشامسي على كأس الأبكار المفتوح، بعد تحقيقها زمناً بلغ 7:18:8، وفي الشوط الثاني فاز «السيف» لمانع علي بن حماد الشامسي ببندقية الجعدان المفتوح، بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 7:18:6.

كما توج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين في أشواط سن اللقايا، ضمن مسابقات اليوم الثالث من مزاينة الإبل، كما تفقد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان موقع مزاينة الإبل، واطلع على مشاركات ملاك الإبل الأصيلة من المحليات السرايا والتلاد والمهجنات الأصايل، واستمع إلى شرح موجز عن المزاينة، وآليات الدخول والتحكيم.

نتائج

وأسفرت النتائج في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل عن فوز«العاصمة» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «ريم الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث جاءت «سبا» لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي.

وسجلت النتائج في شوط لقايا تلاد محليات لأبناء القبائل تقدم «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي إلى المركز الأول، ونالت المركز الثاني «الخزنة» لمالكها محمد سالم محمد المنصوري، وظفرت بالمركز الثالث «سمحة» لمالكها محسن سعيد مبخوت بن طرموم العامري.

وحصدت المركز الأول في شوط لقايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل «عجايب» لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيدة الراشدي، وكان المركز الثاني من نصيب «نويعس» لمالكها شافي سعيد محمد راشد المنصوري، والمركز الثالث «أمسية» لمالكها حمد علي محمد المزروعي.

ونالت «الود» لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي المركز الأول في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة»، وفي المركز الثاني «رسمية» لمالكها محمد سالم علي بن سميط آل علي، وفي المركز الثالث «غزيل» لمالكها محمد علي بخيت مسافر المسافري.

مزاينة

وتشهد مزاينة الإبل في ميدان السوان، اليوم، منافسات سن الإيذاع، ضمن أربعة أشواط للمحليات الشرايا والتلاد والمهجنات الأصايل، إذ تبدأ الإبل المشاركة بالدخول إلى شبوك المزاينة في الساعة السابعة صباحاً للشوط الأول «شرايا عام لأبناء القبائل»، والساعة الثامنة صباحاً للشوط الثاني «تلاد عام لأبناء القبائل»، والساعة التاسعة صباحاً للشوط الثالث «مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل»، والساعة التاسعة والنصف صباحاً للشوط الرابع «شرايا لأبناء القبائل» أهل المنطقة.

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