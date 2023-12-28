ختام مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت أمس منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، لمدة 6 أيام وتضمنت 8 أشواط، 4 منها لفئة العامة، ومثلها لفئة الشيوخ.

وشهد اليوم الختامي إقامة شوطين لفئة الشيوخ، وافتتحت المنافسات بإقامة شوط «الجير بيور فرخ»، بمشاركة 74 طيراً من مختلف أنحاء الدولة.

وأسفرت النتائج عن فوز «بي 22» للنيف «ميم» بالمركز الأول محققاً 16.692 ثانية، وجاء ثانياً «بي 42» لـ«أف 3 أر»، محققاً 16.837 ثانية، وثالثاً «بي 49»، للنيف محققاً 16.839 ثانية.

واختتمت المسابقة بإقامة شوط «الجير قرموشة - فرخ» الذي شهد منافسة قوية، بمشاركة 47 طيراً.

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