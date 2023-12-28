روبليف: علاقتي بدبي «نموذجية».. ومتحمس للمشاركة في بطولة «سوق دبي الحرة»

المصدر: دبي - وام

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أكد نجم التنس الروسي أندريه روبليف، المصنف خامساً عالمياً، مشاركته في النسخة الجديدة من بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2024، وتطلعه للفوز بلقبها، لتكون فاتحة خير بالنسبة له في العام الجديد، مشيراً إلى أن هذه البطولة على رأس أولوياته حالياً.

ويزور أندريه روبليف، دبي حالياً، بعد تسميته سفيراً لعلامة تجارية للرعاية الصحية، واعتبر نجم التنس العالمي أن علاقته بدبي «نموذجية»، حيث تتوافر بها كل مقومات الراحة، وقال: «المعيشة في دبي في غاية السهولة، أنا شبه مقيم هنا، يمكنني الأكل والتدريب والتنقل والسفر، وممارسة كافة الأنشطة بسهولة، إنها بحق حياة مثالية».

وأكد روبليف أنه رغم وجود عدد من أصدقائه من نجوم كرة القدم العالميين، إلا أنه غير مهتم بكرة القدم، ولا يشجع فريقاً بعينه.

وأكد روبليف أنه متحمس للمشاركة في سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الجديدة، في ظل نتائجه الإيجابية فيها السنوات الأخيرة، وقال: «نتائجي في آخر 3 نسخ تحديداً كانت متميزة، تأهلت لنصف النهائي في نسخة، وفزت باللقب في النسخة التالية، وتأهلت للنهائي العام الماضي، أعتقد أن هذه البطولة فاتحة خير لي في الموسم، في ظل مشاركة أسماء كبيرة، أتطلع كثيراً للمشاركة، وسأبذل قصارى جهدي للفوز باللقب».

شارك روبليف «26 عاماً» في بطولة دبي 5 مرات من قبل، حيث كانت أولى مشاركاته عام 2017، فيما شارك في آخر 4 نسخ على التوالي، من 2020 إلى 2023، وفاز باللقب عام 2022، وتأهل للنهائي في 2023، لكنه خسر أمام مواطنه دانييل ميدفيديف.

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