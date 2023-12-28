«خليجية السلة» تعتمد 6 بطولات في الموسم الجديد

المصدر: دبي - وام

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اعتمدت اللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة تنظيم 6 بطولات في 2024، وذلك بداية من شهر مارس المقبل، حيث تستضيف سلطنة عمان أولى البطولات، بخليجية السلة 3X3 للشباب تحت 18 عاماً، على مدار يومي 1 و2 مارس المقبل.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أول من أمس في دبي، بحضور سعدون الكواري الأمين العام للجنة، وحضره عن بعد كل من: محمد المغيصيب رئيس اللجنة التنسيقية، إضافة إلى الأعضاء، سالم المطوع «الإمارات»، ومحمد ناصر «سلطنة عمان»، ومحمود المالكي «السعودية»، وثامر الشنقا «الكويت»، ومحمد العجمي «البحرين». وتقرر أيضاً استضافة الإمارات مايو المقبل لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات، فيما تستضيف الكويت من 29 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين البطولة الخليجية لفئة الشباب تحت 18 عاماً.

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