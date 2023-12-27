معسكر ناجح لمنتخب الريشة الطائرة في الهند

المصدر: دبي - البيان

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اختتم منتخبنا الوطني للريشة الطائرة، أول من أمس، معسكره الخارجي الذي أقيم في الهند لمدة 10 أيام في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024.

وسيواصل المنتخب الوطني تحضيراته الداخلية في دبي خلال الفترة المقبلة حتى موعد السفر إلى الرياض، وصرح مدرب المنتخب الوطني محمود طيفور أن الجهاز الفني سيعمل على تعزيز المكاسب الفنية التي تحققت في معسكر الهند وتكثيف الاستعدادات حتى يصل المنتخب الوطني إلى قمة الجاهزية الفنية والبدنية.

كما أكد سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن المعسكر كان ناجحاً ومفيداً، حيث أجرى المنتخب الوطني تدريبات يومية صباحية ومسائية وخاض العديد من التجارب الودية مع أفضل أكاديميات الريشة الطائرة في الهند.

وأوضح المزروعي أن الاتحاد حرص على استثمار فترة العطلة المدرسية لإقامة المعسكر الخارجي لكسب مزيد من الخبرة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة كونه احتكاكاً قوياً للاعبين، إلى جانب الوقوف على مستويات كل اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

بدورها، أشادت سهاد عويس، مدربة منتخب السيدات، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون، والتزامهم طيلة فترة المعسكر، مشيرة إلى أن أداء المنتخب الوطني في تصاعد مستمر بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة لتطوير اللعبة والارتقاء بمستويات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.

تضم بعثة المنتخب الوطني الجهاز الفني بقيادة المدربين محمود طيفور، وسامر حمزة، وسهاد عويس، 12 لاعباً ولاعبة، هم: محمد علي فلامرزي، عبدالعزيز يحيى، محمد سالم المزروعي، محمد خلفان المزروعي، مايد سعيد المزروعي، شهاب سعيد المزروعي، مريم البلوشي، هند الهلالي، غدير الطاهري، فرح الحجي، مريم الحامد، وفطيم الظهوري.

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