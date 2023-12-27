مبادرات خضراء لنادي دبي البحري في 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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حقق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2023 عدداً من المكاسب التي تنسجم مع أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي 2021 ـ 2027، ومن بينها العمل على تمكين الاستدامة في المجال الرياضي، والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية على المسطحات المائية من خلال الفعاليات المتنوعة التي ينظمها والتي تعد صديقة للبيئة.

وأبرز ما أنجزه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصوله على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي في الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، لمراعاته للاستدامة في العمل، ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة في إنجاز جديد، يضاف إلى سجلات النادي المضيئة منذ تأسيسه عام 1988.

جائزة

وتزامن فوز النادي بجائزة الاستدامة في الرياضة مع إعلان الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد» حيث تضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الغني في الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

مناخ

توجهت أنظار العالم مع نهاية عام 2023 إلى دولة الإمارات التي احتضنت مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 28 في مدينة إكسبو دبي، حيث بادر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بتنظيم حدث بيئي استثنائي جمع نخبة أهل البحر وصناع القرار في رياضة التجديف العالمية، من خلال مسيرة قوارب التجديف على مياه القناة المائية في قلب واجهة دبي مارينا، من أجل التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.

مسيرة

وأقيمت المسيرة الكبيرة بالشراكة مع المنظمة العالمية «قناة التجديف» ومقرها الصين وتعمل تحت شعار (ماء نظيف وصفر كربون)، حيث بدأت حملتها من شرم الشيخ التي استضافت الدورة رقم 27 لمؤتمر كوب، واستمرت حتى انعقاد الدورة رقم 28 في دبي، حيث نجحت في الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم منذ سبتمبر 2021 الذي شهد الانطلاقة في مدينة يانجتشو بشرق الصين على قناة جرانت، وهي أطول وأقدم قناة في تاريخ العالم.



رسالة

وحملت المسيرة رسالة إلى العالم وتعهد من المشاركين بالعمل على تحقيق أهدافها، حيث وقع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخالد العويس عضو اتحاد الشراع والتجديف والبطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوف رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والهولندي رودي فان دير وون رئيس المنظمة العالمية لترويج السياحية المائية، والصيني وانج شي رئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف، ومنال بهمن مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة وقادة الصندوق العالمي للحياة البرية والمنظمة الدولية للممرات المائية الداخلية والمنظمة العالمية للتعاون بين مدن القناة التاريخية، على دعم وتشجيع المبادرة التوعوية «صفر كربون.. ماء نظيف»، والذي حمل رسالة إلى العالم.

مشاركة

وشارك فريق فيكتوري التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي أنهى الموسم محتلاً المركز الثاني في الترتيب العام، ضمن الفرق واللجان المشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى للزوارق السريعة ـ فورمولا 1 ـ الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023 في مبادرة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، لتشجير محمية المنتثر على هامش (أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2023) وبالتزامن مع البرنامج العالمي للتشجير للزوارق السريعة فورمولا 1، حيث أسهم الفريق في المشاركة لغرس وزراعة 100 شجرة.



كفاءة

ويواصل محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جهوده ضمن مجموعة البيئة في الاتحاد الدولي للسباقات البحرية للدورة الثالثة على التوالي كأقدم عضو في اللجنة منذ اختياره من قبل الكونغرس العالمي في دورة 2012 ـ 2016 و2016 ـ 2020 ثم 2020 ـ 2024، حيث حققت اللجنة خطوات بارزة لتقليل انبعاث الكربون والعمل بالمحركات صديقة البيئة ومبادرات في الاستفادة من الطاقة البديلة في السباقات السريعة.

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