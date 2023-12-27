"روبليف "المصنف الخامس عالمياً: سأبذل قصارى جهدي للفوز ببطولة دبي للتنس

المصدر: وام

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أكد نجم التنس الروسي أندريه روبليف، المصنف خامساً عالميا، مشاركته في النسخة الجديدة من بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2024، وتطلعه للفوز بلقبها لتكون فاتحة خير بالنسبة له في العام الجديد، مشيرا إلى أن هذه البطولة على رأس أولوياته حاليا.

وشارك روبليف (26 عاماً) في بطولة دبي 5 مرات من قبل، حيث كانت أولى مشاركاته عام 2017، فيما شارك في آخر 4 نسخ على التوالي، من 2020 إلى 2023، وفاز باللقب عام 2022 وتأهل للمباراة النهائية في النسخة الأخيرة عام 2023 ولكنه خسر أمام مواطنه دانييل ميدفيديف.

وستحمل مشاركته المقبلة رقم 6 في سجل البطولة.. وعبر روبليف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات /وام/ عن سعادته بالتواجد في الإمارات في أوقات كتيرة من العام، سواء للتدريب أو الراحة والاستجمام. وقال: " رغم إنني كنت أتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في عام 2023 لكن إنهاء العام في الترتيب الخامس عالمياً يعد أمراً جيداً، وبالتأكيد أرغب في التحسن أكثر والوصول إلى تصنيف أفضل".وأكد روبليف انه متحمس للمشاركة في سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الجديدة، في ظل نتائجه الإيجابية فيها السنوات الأخيرة، وقال: "نتائجي في آخر 3 نسخ تحديداً كانت متميزة، تأهلت لنصف النهائي في نسخة وفزت باللقب في النسخة التالية، وتأهلت للنهائي العام الماضي، اعتقد أن هذه البطولة فاتحة خير لي في الموسم، في ظل مشاركة أسماء كبيرة، اتطلع كثيرا للمشاركة، وسأبذل قصارى جهدي للفوز باللقب".

وتقدم روبليف مركزين في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، ليصبح المصنف الخامس عالمياً في الترتيب، وذلك بعدما بلغ المباراة النهائية لبطولة شنغهاي لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة. وأضاف: "أتمنى أن أصبح الأول، لكن في النهاية، أريد حاليا تحسين مركزي قدر الإمكان ، وإذا انتهى بي الأمر إلى المركز الخامس، فسأكون سعيدًا أيضا". ويزور أندريه روبليف، دبي حالياً بعد تسميته سفيراً لعلامة تجارية للرعاية الصحية . واعتبر نجم التنس العالمي أن علاقته بدبي "نموذجية" حيث تتوافر بها كل مقومات الراحة وقال: "المعيشة في دبي تعد في "غاية السهولة"، أنا شبه مقيم هنا .. يمكنني الأكل التدريب والتنقل والسفر وممارسة كافة الأنشطة بسهولة، إنها بحق حياة مثالية". واكد روبليف أنه رغم وجود عدد من أصدقائه من نجوم كرة القدم العالميين إلا أنه غير مهتم بكرة القدم ولا يشجع فريقا بعينه.

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