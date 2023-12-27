أحمد بن محمد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم في المكتب التنفيذي بأبراج الإمارات، سعادة باتوشيغ باتبولد، رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في البلدين..

وشهد اللقاء استعراض أبرز المستجدات على الساحة الرياضية، وفي مقدمتها دورتا الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب في غانغ وون بكوريا الجنوبية والمقرر انعقادها في يناير المقبل، كأول دورة ألعاب أولمبية شتوية للشباب تقام في قارة آسيا، إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس صيف العام المقبل 2024.

كما تخلل اللقاء نبذة تعريفية مختصرة عن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل - 2 مايو من العام المقبل، وما تمثله من محطة مهمة للتنافس والاستعداد للمحافل الرياضية الكبرى التي يشارك فيها الرياضيون من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول اللقاء استعراض أهم البرامج والندوات التدريبية والمبادرات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، والتي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي للجان الأولمبية الوطنية بقارة آسيا.

وأعرب سعادة باتوشيغ باتبولد رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية عن سعادته بلقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل بناء شراكات جديدة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، نظراً للمقومات المميزة والإمكانات الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات على صعيد البنية التحتية الرياضية والمنشآت والمرافق المختلفة، والتي تجعل منها خياراً مفضلاً للعديد من الدول والجهات الرياضية لإقامة المعسكرات وفترات الإعداد قبل خوض غمار الاستحقاقات على الأصعدة كافة.

حضر اللقاء معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة أودونباتار شيجيخو، السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى دولة الإمارات، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

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